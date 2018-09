Nintendo анонсировала беспроводной контроллер в NES-стиле стоимостью $60, дату запуска сервиса Switch Online, новые игры и бандл Super Smash Bros. Ultimate

Компания Nintendo представила новый беспроводной контроллер для консоли Switch, который выглядит как точная копия классического геймпада для приставки NES. Набор из пары аксессуаров стоит $59,99, при этом по крайней мере на первом этапе он будет доступен эксклюзивно для подписчиков нового платного сервиса Nintendo Switch Online. Поставки контроллера начнутся в середине декабря 2018 года.

Таким образом владельцы нового контроллера смогут играть в классические игры, доступные в новом подписочном сервисе, в привычном для них стиле. Сервис Nintendo Switch Online будет запущен 18 сентября, игроки получат доступ к 20 играм, таких как: Soccer, Tennis, Balloon Fight, Ice Climber, Donkey Kong, Mario Bros., Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Dr. Mario, The Legend of Zelda.

Также во время презентации Nintendo Direct был представлен ряд новых проектов для Nintendo Switch, включая Animal Crossing, Splatoon2 Ver.4, FINAL FANTASY XV POCKET EDITION HD, Katamari Damacy REROLL, Carcassonne, Pandemic, Munchkin, Catan, The Lord of the Rings: Living Card, Cities Skylines, Civilization VI и др.

Также был представлен новый бандл с игрой Super Smash Bros. Ultimate и оформленной в ее стиле консолью.

Источник: Nintendo