Nintendo представила фитнес-игру и аксессуары Ring Fit Adventure для консоли Switch, продажи стартуют 18 октября по цене $80 [видео]





Сегодня компания Nintendo рассказала, для чего необходим новый фитнес-аксессуар для консоли Switch в виде обруча. Оказывается, он предназначен для отслеживания движений пользователя в новой игре Ring Fit Adventure, которая позволяет геймерам комфортно поддерживать собственную форму, используя геймификацию.

Для начала игры необходимо вставить один Joy-Con в гибкий обруч, второй — в повязку для крепления на ноге, после чего система получит возможность отслеживать движения верхней и нижней части тела. Дальше начинается самое интересное — Ring Fit Adventure подсказывает пользователю, какое именно движение необходимо сделать, чтобы победить монстра в так называемой Fit Battle, напоминающей традиционную для RPG схватку.

Чтобы выиграть, игроку понадобится не сделать клавиатурное комбо или серию движений мышью, а выполнить какое-то упражнение — пробежаться на месте, подпрыгнуть, присесть, сжать/растянуть обруч, помахать им и т.д. Все упражнения разделены на четыре группы: красные (руки), желтые (туловище), синие (ноги) и зеленые (йога), при этом каждое из них более эффективно для монстров соответствующего цвета. Чем точнее игрок выполнит упражнение, тем больший урон нанесет сопернику.

Проще всего понять характер игры можно с помощью следующего видео:

Помимо «изматывающих» боев с виртуальными соперниками в режиме кампании можно использовать менее детский способ заняться фитнесом. Для этого достаточно запустить режим Quick Play и выбрать конкретный участок тела, который необходимо проработать. Играть в Ring Fit Adventure можно как самостоятельно, так и в кругу друзей, которые смогут оказать моральную поддержку во время наиболее тяжелых испытаний.

Игра и аксессуары Ring Fit Adventure поступят в продажу 18 октября 2019 года по цене $79,99, при этом для ее запуска понадобится консоль Nintendo Switch (Lite-версия по умолчанию не подходит, так как у нее нет съемных контроллеров, однако при желании к ней все же можно докупить отдельные Joy-Con).

Напомним, что у Nintendo уже был проект аналогичной направленности Wii Fit для консоли Wii, который включал в себя аэробику, йогу, упражения на баланс и силовые тренировки.

Источник: Engadget