Nintendo запатентовала «гибкие» контроллеры Joy-Con для консоли Switch, которые можно изогнуть для большей эргономичности





Японская компания Nintendo запатентовала новый «гибкий» джойстик Joy-Con для консоли Switch, который позволит более эргономично удерживать в руках и использовать игровые контроллеры.

Патент демонстрирует, что верхняя часть привычных для игроков сможет изгибаться вниз, что позволит разместить большие пальцы обеих рук более удобно, не приподнимая их над поверхностью. Те, у кого консоль под рукой, могут попробовать новое положение самостоятельно, остальные могут взять в руки смартфон и представить, что во время игры им не придется приподнимать пальцы, чтобы задействовать джойстик и кнопки.

Отметим, что факт получения патента не обозначает автоматической реализации подобной конструкции в реальной серийной модели. Тем не менее, полностью исключать подобный вариант нельзя. С другой стороны, если речь идет только об эргономике, то наверняка можно выпустить «негибкие» джойстики более продуманной формы с тем же креплением к консоли.

Да, такие джойстики увеличат габариты и будут смотреться не так гармонично (если сделать форму «под руку», то Switch скорее всего нельзя будет даже положить на стол), зато их смогут приобрести те игроки, которым не подходит стандартный вариант.

Напомним, что по слухам Nintendo собирается выпустить беспроводной ретро-контроллер в стилистике SNES для консоли Nintendo Switch. А в июле компания представила новую компактную консоль Nintendo Switch Lite, которая помимо прочего отличается несъемными джойстиками, которые нельзя заменить или модифицировать.

Источник: Engadget