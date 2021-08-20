Новая героиня вселенной Marvel по имени Ironheart сначала появится в «Черной пантере 2», а уже потом в отдельном сериале для Disney+





И снова новости из вселенной Marvel Cinematic Universe — анонсированный ранее сериал Ironheart / «Железное сердце» станет не первым проектом, где появится одноименная героиня. Ее введут в MCU немного раньше — в полнометражном фильме Black Panther: Wakanda Forever, заявил Кевин Файги.

При этом традиционно для проектов Marvel ее роль исполнит одна и та же актриса — Доминик Торн, которая до этого успела сняться всего в двух фильмах: «Если Бил-стрит могла бы заговорить» (2018) и «Иуда и чёрный Мессия» (2021). Премьера сиквела фильма «Черная Пантера» уже назначена на 8 июля 2022 года, тогда как сериал Ironheart / «Железное сердце» находится на стадии препродакшена, а сроки выхода (даже ориентировочные) пока не озвучиваются.

Coming soon to #DisneyPlus, Dominique Thorne is genius inventor Riri Williams in Ironheart, an Original Series about the creator of the most advanced suit of armor since Iron Man. pic.twitter.com/VB94VyPr9e — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

В одном из интервью Кевин Файги заявил, что съемки Black Panther: Wakanda Forever стартовали еще в июне и актриса Доминик Торн присоединится к ним в ближайшие дни. Соответственно, съемки сериала не начнутся, пока актриса не освободится на съемочной площадке «Черной Пантеры». С другой стороны, вряд ли героине в этом фильме отдали заметную часть сюжета, так что создателям сериала ждать ее слишком долго не придется. Шоураннером сериала выбрали Чинаку Ходж, которая работала над сериалами «Amazing Stories» для Apple TV+ и «Snowpiercer» для TNT.

Напомним, что супергероиня Ironheart / «Железное сердце» появилась в комиксах Marvel только в 2016 году. В обычной жизни это 15-летняя студентка MIT Рири Уильямс, которая спроектировала собственный вариант продвинутого защитного костюма, используя в качестве основы «доспехи» Железного человека.

Источник: Variety