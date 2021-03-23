Новости сериалов: Джейми Фокс сыграет Майка Тайсона, Киану Ривз экранизирует собственный комикс Brzrkr, а у Hawkeye появится спин-офф про героиню Echo





Голливудское издание Variety сообщило сразу о трех интересных сериальных проектах, которые находятся на разных этапах производства у различных компаний.

Первым стал биографический мини-сериал Tyson / «Тайсон», который расскажет историю жизни выдающегося боксера Майка Тайсона. Проект будет состоять из одного сезона, однако полностью раскроет все периоды жизни «Железного Майка» — от первых спортивных триумфов до тюремного заключения и текущей жизни. На главную роль уже утвердили Джейми Фокса («Джанго освобождённый», «Робин Гуд: Начало»), срежиссирует проект Антуан Фукуа («Тренировочный день», «Великий уравнитель»), а исполнительным продюсером выступит Мартин Скорсезе. Сериал пока не купил ни один канал или стриминговый сервис, однако с такой основой и командой он наверняка очень быстро найдет свой дом.

Второй проект — экранизация нового комикса «Brzrkr» от Киану Ривза и Мэтта Киндта, который уже разошелся тиражом 615 тыс. копий. Серия рассказывает о бессмертном полубоге-берсеркере (внешность которого срисована с самого Киану), который уже более 80 тыс. лет сражается со злом в различных его обличиях. В итоге герой решает сотрудничать с правительством США, чтобы выяснить правду о своем происхождении и наконец узнать о том, как можно завершить собственное существование. Первым выйдет полнометражный художественный фильм «Brzrkr», главную роль в котором сыграет сам Киану Ривз. Следом за фильмом последует аниме-сериал для стримингового сервиса Netflix, где Киану озвучит главного героя и выступит продюсером.

Третий потенциальный проект от Marvel для стримингового сервиса Disney Plus находится на самой ранней стадии производства, так как это спин-офф сериала Hawkeye / «Соколиный глаз», который еще даже не имеет финальной даты премьеры. Новый проект сосредоточится на супергероине Echo / «Эхо», которая впервые засветится в вышеупомянутом сериале Hawkeye, в обоих случаях героиню сыграет актриса Алакуа Кокс. В комикс-вселенной Marvel глухая Эхо (или Ронин) выступает союзницей Сорвиголовы и других супергероев благодаря способности безупречно копировать боевой стиль и другие особенности оппонента.

Источник: Variety (1, 2, 3)