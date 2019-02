Новозеландские исследователи разыскивают владельца карты памяти, которую они извлекли из… 💩 морского леопарда. Образец больше года пролежал в морозилке, но карта сохранила работоспособность

Как говорится, четверг — это почти пятница, помни об этом в среду. Весьма занимательную историю рассказали исследователи Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA) в Новой Зеландии, изучающие морских леопардов.

В ноябре 2017 года на пляже у реки Орети, протекающей на Южном острове Новой Зеландии местный ветеринар заметил истощенного морского леопарда (вид настоящих тюленей, обитающий в субантарктических регионах Южного океана и называющийся так из-за пятнистого окраса и весьма хищного поведения). Он решил взять образец фекалий тюленя и отправил их на анализ в NIWA. Получив посылку, морской биолог NIWA доктор Криста Хупман положила образец в морозильную камеру, где он пролежал больше года. Только три недели назад волонтеры Джоди Уоррен и Мелани Магнан достали образец из морозильной камеры, чтобы провести анализ.

Разморозив и тщательно просеяв образец, в процессе отделив различные не переваренные объекты вроде костей, перьев, водорослей и прочего (да, работа не из самых приятных, согласитесь?), лаборанты обнаружили… карту флэш-памяти. Комментируя находку, Джоди Уоррен отметила, что для нее такая находка не стала большой неожиданностью. Она заявила, что это весьма тревожное явление, намекнув на негативное воздействие людей и современных технологий на окружающую среду.

Несмотря на пройденный путь карта выглядела почти как новая, поэтому исследователи решили попытаться извлечь из носителя хоть какую-то информацию. Они дали устройству несколько недель, чтобы просохнуть, а затем вставили карточку в ПК. Каково же было их удивление, когда носитель без проблем заработал. На карте они нашли множество фото и видео с тюленями. На одном из роликов видно край синего каноэ или каяка с вероятным владельцем карты, который и снял это видео.

NIWA is searching for the owner of a USB stick found in the poo of a leopard seal…

Recognise this video? Scientists analysing the scat of leopard seals have come across an unexpected discovery – a USB stick full of photos & still in working order! https://t.co/2SZVkm5az4 pic.twitter.com/JLEC8vuHH0

— NIWA (@niwa_nz) February 5, 2019