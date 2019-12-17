Новый трейлер мультфильма Onward / «Вперед» от Disney/Pixar с мантикорой-поваром, кентавром-полицейским и мусорными единорогами

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Компании Disney и Pixar опубликовали второй трейлер мультфильма Onward / «Вперед», главные роли в котором озвучили популярные актеры Том Холланд и Крис Пратт.

Полнометражный мультфильм рассказывает о весьма необычном мире, населенном сказочными существами — единорогами, кентаврами, драконами, троллями и т.д. Проблема заключается в том, что из этого мира практически ушла магия и все герои живут типичной для обычных людей жизнью.

Главные герои-братья (Том Холланд и Крис Пратт) пытаются вернуть к жизни пропавшего отца, однако эксперимент с магическим посохом заканчивается лишь наполовину успешно (в буквальном смысле). Теперь у братьев есть всего сутки, чтобы закончить начатое, а помогать им в этом будет Мантикора (Октавия Спенсер) — мифическое чудовище с телом льва, головой человека и хвостом скорпиона. Правда, в этом мире Мантикора не убивает ядом, а управляет закусочной.

Режиссером мультфильма Onward / «Вперед» выступил Дэн Скэнлон, исполнительным продюсером — Кори Рэй, которые вместе работали над мультфильмом Monsters University / «Университет монстров».

Премьера мультфильма Onward / «Вперед» запланирована на 6 марта 2020 года.

Источник: EW