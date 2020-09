Нью-йоркские таможенники похвастались изъятием двух тысяч коробок «поддельных» AirPods, которые в итоге оказались подлинными наушниками OnePlus Buds

Качественные подделки популярных наушников Apple AirPods, которые порой даже смартфоны iPhone не способны отличить подделку от оригинала, попадаются нередко, но в недавней истории сотрудники таможенной службы аэропорта JFK в Нью-Йорке конкретно облажались — они арестовали 2000 упаковок наушников OnePlus Buds, ошибочно приняв их за поддельные AirPods.

Партия товара прибыла ночью 14 сентября в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке рейсом из Гонконга. Самое забавное, что таможенники сразу же принялись хвастать своей прозорливостью, опубликовав на радостях победное сообщение в Twitter. Вот только пользователи сразу же заметили оплошность в работе таможни, ответив соответствущим образом.

CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.

Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB

— CBP (@CBP) September 14, 2020