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Нью-йоркские таможенники похвастались изъятием двух тысяч коробок «поддельных» AirPods, которые в итоге оказались подлинными наушниками OnePlus Buds

Нью-йоркские таможенники похвастались изъятием двух тысяч коробок «поддельных» AirPods, которые в итоге оказались подлинными наушниками OnePlus Buds

Нью-йоркские таможенники похвастались изъятием двух тысяч коробок «поддельных» AirPods, которые в итоге оказались подлинными наушниками OnePlus Buds


Качественные подделки популярных наушников Apple AirPods, которые порой даже смартфоны iPhone не способны отличить подделку от оригинала, попадаются нередко, но в недавней истории сотрудники таможенной службы аэропорта JFK в Нью-Йорке конкретно облажались — они арестовали 2000 упаковок наушников OnePlus Buds, ошибочно приняв их за поддельные AirPods.

Партия товара прибыла ночью 14 сентября в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке рейсом из Гонконга. Самое забавное, что таможенники сразу же принялись хвастать своей прозорливостью, опубликовав на радостях победное сообщение в Twitter. Вот только пользователи сразу же заметили оплошность в работе таможни, ответив соответствущим образом.

 

В соответствущем треде, посвященном обсуждению этого «достижения», отметилась и сама OnePlus. Американский офис призвал таможенников признать ошибку и вернуть наушники.

Наушники OnePlus Buds, представленные пару месяцев назад, напоминают AirPods разве что только по форм-фактору (вкладыши), но в целом они достаточно сильно отличаются по дизайну. Каким образом таможенники усмотрели в подлинных OnePlus Buds, поставляющихся в официальном упаковке, копию Apple AirPods, вопрос, на которых у нас нет ответа. К слову, после того, как оплошность вскрылась, ведомство все равно похвалило сотрудников за «бдительность», опубликовав пресс-релиз на сайте.

Нью-йоркские таможенники похвастались изъятием двух тысяч коробок «поддельных» AirPods, которые в итоге оказались подлинными наушниками OnePlus Buds
Слева — OnePlus Bus, справа — Apple Airpods.
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