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Одна из двух построенных электрофур Tesla Semi отправилась на север для зимних испытаний

Одна из двух построенных электрофур Tesla Semi отправилась на север для зимних испытаний

Одна из двух построенных электрофур Tesla Semi отправилась на север для зимних испытаний


Прототип электрического тягача Tesla Semi — один из двух построенных экземпляров — впервые замечен за пределами Соединенных Штатов, в Канаде. Судя по всему, инженеры компании везут транспортное средство на зимние испытания куда-то на север.

Напомним, что Tesla анонсировала Semi в октябре 2017 года, и тогда же пообещала, что грузоподъемность модели составит около 36 тонн, а дальность поездки на одной зарядке будет не менее 800 км — что минимум в два раза превышает возможности конкурирующих электрофур: например, Freightliner eCascadia от Daimler проезжает без подзарядки лишь 400 км.

За последние два года, прошедшие с тех пор, как Tesla представила Semi, компания собрала всего два испытательных прототипа электрического тяжелого грузовика. В 2018 и 2019 их неоднократно видели на дорогах, но примерно шесть месяцев назад они исчезли с радаров.

В начале февраля Tesla выпустила обновленную программу испытаний своего электрогрузовика. В ней говорится, что в ближайшее время Semi пройдет полноценные зимние тесты — в условиях минусовой температуры за бортом и на заснеженных дорогах.

«В течение нескольких недель компания проведет зимние испытания Semi, чтобы убедиться в эффективности грузовика в холодное время года и в условиях плохого сцепления. Результаты тестов будут опубликованы после их завершения — мы с нетерпением ждем возможности поделиться ими, чтобы продемонстрировать основные преимущества электрической силовой установки в условиях зимы, которыми не может похвастаться ни один дизельный грузовик», — заявляется в обновленной программе.

И вот на днях один из двух прототипов Semi был замечен на границе с Канадой, когда въезжал в страну на автоприцепе.

 

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Saw this at the border today. #tesla

Публикация от Jason Lennox (@jasonlennox8157)

Немногим позже электрофуру сфотографировали уже в Ашкрофте, Британская Колумбия, примерно в четырех часах к северо-востоку от Ванкувера.

По неподтвержденной информации, оказавшейся в руках журналистов издания Electrek, Tesla везет прототип Semi транзитом через Канаду в штат Аляска, на территории которого и планируется провести зимние испытания электрогрузовика.

Источник: hightech.plus

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