Одна из двух построенных электрофур Tesla Semi отправилась на север для зимних испытаний
Прототип электрического тягача Tesla Semi — один из двух построенных экземпляров — впервые замечен за пределами Соединенных Штатов, в Канаде. Судя по всему, инженеры компании везут транспортное средство на зимние испытания куда-то на север.
Напомним, что Tesla анонсировала Semi в октябре 2017 года, и тогда же пообещала, что грузоподъемность модели составит около 36 тонн, а дальность поездки на одной зарядке будет не менее 800 км — что минимум в два раза превышает возможности конкурирующих электрофур: например, Freightliner eCascadia от Daimler проезжает без подзарядки лишь 400 км.
За последние два года, прошедшие с тех пор, как Tesla представила Semi, компания собрала всего два испытательных прототипа электрического тяжелого грузовика. В 2018 и 2019 их неоднократно видели на дорогах, но примерно шесть месяцев назад они исчезли с радаров.
В начале февраля Tesla выпустила обновленную программу испытаний своего электрогрузовика. В ней говорится, что в ближайшее время Semi пройдет полноценные зимние тесты — в условиях минусовой температуры за бортом и на заснеженных дорогах.
«В течение нескольких недель компания проведет зимние испытания Semi, чтобы убедиться в эффективности грузовика в холодное время года и в условиях плохого сцепления. Результаты тестов будут опубликованы после их завершения — мы с нетерпением ждем возможности поделиться ими, чтобы продемонстрировать основные преимущества электрической силовой установки в условиях зимы, которыми не может похвастаться ни один дизельный грузовик», — заявляется в обновленной программе.
И вот на днях один из двух прототипов Semi был замечен на границе с Канадой, когда въезжал в страну на автоприцепе.
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Немногим позже электрофуру сфотографировали уже в Ашкрофте, Британская Колумбия, примерно в четырех часах к северо-востоку от Ванкувера.
Whoa! Spotted in Ashcroft by @phildobc — Tesla Semi! Super cool. pic.twitter.com/KVZXPBXsDD
— Ryan Lake (@blackties_laker) February 10, 2020
По неподтвержденной информации, оказавшейся в руках журналистов издания Electrek, Tesla везет прототип Semi транзитом через Канаду в штат Аляска, на территории которого и планируется провести зимние испытания электрогрузовика.
Источник: hightech.plus