Официальный трейлер мультфильма «Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2» / «Ральф ломает интернет: Ральф 2» от студии Disney

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Сегодня в сети появился официальный трейлер полнометражного мультфильма от студии Disney «Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2» / «Ральф ломает интернет: Ральф 2». Как видно по названию, перед нами сиквел весьма неплохой анимационной ленты 2012 года о приключениях героев старых игр в «чужих» аркадных автоматах.

Спустя шесть лет про такие автоматы уже практически никто не вспоминает, поэтому герои решили исследовать кое-что более интересное — Всемирную паутину. На просторах интернета Ральф и его маленькая подруга Ванилопа встречают много новых друзей, включая полный набор принцесс Disney (Ариэль, Белль, Жасмин, Рапунцель, Покахонтас, Моану и т.п.).

Как и в прошлый раз, добрый, но весьма неуклюжий Ральф нарывается на проблемы, которые и будет решать всю оставшуюся часть картины.

Отметим, что режиссером мультфильма выступил Рич Мур, сценаристом — Фил Джонстон, продюсером — Кларк Спенсер. Все три специалиста работали вместе над первой частью Wreck-It Ralph / «Ральф» и «Зверополисом», так что за качество мультфильма можно не переживать.

Премьера мультфильма Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2 в украинских кинотеатрах состоится 21 ноября 2018 года.

Источник: Disney