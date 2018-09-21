«Огонь, вода и жидкий металл»: Изображения для новых циферблатов Apple Watch снимали в студии, а не создавали с помощью компьютерной графики [видео]
Во время анонса умных часов Apple Watch Series 4 многие обратили внимание на новые цифровые циферблаты Fire, Water, Vapor и Liquid Metal. Оказывается, динамические изображения для них были созданы не с помощью рендеринга, а путем старой-доброй съемки реальных объектов в студии.
Естественно, таким образом можно получить более реалистичный результат по сравнению с компьютерной анимацией, однако и затраты на получение такого контента намного выше. Оценить весь процесс можно на следующем видео:
Напомним, что Apple Watch Series 4 получили увеличенный на 33% экран, новую аппаратную платформу Apple S4, улучшенное колесо навигации Digital Crown с обратной связью и ряд новых функций, среди которых электрокардиограмма, датчик падения и watchOS 5. Продажи новой версии часов стартовали сегодня, 21 сентября 2018 года.
Источник: Macrumors