Определена дата запуска термоядерного реактора ITER

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Руководство проекта ITER — самого большого реактора термоядерного синтеза — отчиталось о прохождении очередного рубежа. На стройку стоимостью $19 млрд на юге Франции прибыли из Индии все четыре части криостата, и теперь можно точно назвать дату запуска и получения первой плазмы — декабрь 2025 года. Об этом сообщает Scientific American.

Отметим, что реакция термоядерного синтеза может повлечь за собой революцию в области энергетики, обеспечив человечество неисчерпаемым источником электроэнергии, благодаря чему люди смогут раз и навсегда отказаться от использования ископаемого топлива. Кроме того, в противоположность расщеплению атома, синтез не несет каких-либо существенных радиационных рисков для окружающей среды, также он, как источник энергии, достаточно стабилен, в отличие от солнечных и ветряных электростанций.

Главная причина, по которой человечество все еще не перешло на термоядерный синтез, — существующие реакторы либо не могут поддерживать устойчивую термоядерную реакцию в течение продолжительного времени, либо для протекания реакции требуют больше энергии, чем вырабатывают. ITER — агрегат, который называют самой сложной машиной в истории человечества — наиболее амбициозная попытка 35 стран мира наконец обуздать технологию и понять ее потенциал.

Как сообщается, только центральная часть реактора ITER — токамак — будет представлять собой 60-метровое сооружение массой 23 000 тонн. Его будут собирать по частям, и сейчас инженеры заняты возведением криостата.

«Криостат ITER будет представлять собой цилиндр объемом 16 000 кубических метров. Его диаметр и высота составят почти тридцать метров, а масса — 3850 тонн. Ввиду огромных размеров, чтобы облегчить процесс доставки компонентов из Индии и дальнейшего их монтажа, ранее было принято решение разделить конструкцию на четыре основные части: основание, нижний цилиндр, верхний цилиндр и крышку», — указывают представители проекта.

На данный момент инженеры установили основание криостата и нижнюю часть его цилиндра. Как утверждается, завершение монтажа криостата откроет дорогу к сборке самого токамака — окруженной сверхпроводящими магнитными катушками камеры, в которой должна быть получена плазма температурой в 150 млн градусов, что в 10 раз горячее, чем в центре Солнца.

«Этой осенью должны прибыть катушки из Китая, Европы и Японии, а также вакуумная камера из Кореи. По плану, сборка токамака начнется следующей весной», — говорят в ITER.

По словам пресс-секретаря проекта Сабины Гриффит, сейчас строительство реактора завершено на 65%, и это дает основания говорить о дате получения первой плазмы:

«Мы нажмем кнопку в декабре 2025 года».

Вместе с тем, добавляет Гриффит, после запуска токамака ученым потребуется еще 10 лет до момента, когда реактор выйдет на полную расчетную мощность — 500 МВт за один импульс.

Источник: hightech.plus