Опубликован финальный трейлер «Спустя полвека поэзии» — полнометражного фильма по мотивам «Саги о Ведьмаке»

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Команда польских энтузиастов опубликовала финальный трейлер «Спустя полвека поэзии» — фанатского фильма, основанного на вселенной культовой «Саги о Ведьмаке» Анджея Сапковского.

Как сообщается, события картины разворачиваются спустя несколько десятилетий лет после финала последней книги. В центре сюжета окажутся ведьмак Ламберт, волшебница Трисс и постаревший бард Лютик, которые отправятся на поиски колдуньи, похитившей могущественную книгу заклинаний «Альманах Альзура».

Интересно, что роль Лютика досталась Збигневу Замаховскому, известному по такой же роли в польской киноленте «Ведьмак» 2001 года.

Выход фильма запланирован на 30 ноября 2019 года. Посмотреть его можно будет бесплатно на YouTube. Продолжительность картины составит 80 минут.

P.S. Помимо трейлера, на канале фанатского фильма можно найти много роликов о создании картины.

Источник: pluggedin