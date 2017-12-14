Опубликован первый трейлер украинского полнометражного мультфильма «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила»

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Украинская студия Animagrad (FILM.UA Group) опубликовала трейлер своего первого полнометражного анимационного фильма «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила». Мультфильм представлен в жанрах фэнтези и комедия. Он создан при поддержке Госкино Украины.

Как отмечают создатели, сюжет мультфильма будет понятен широкой аудитории и заинтересует как взрослых благодаря универсальности тем, так и детей – приключениями и юмором.

События мультфильма «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила» разворачиваются в волшебном городе Киеве во времена отважных воинов, прекрасных принцесс и могущественных колдунов. Странствующий артист Руслан, мечтающий стать рыцарем, встретил прекрасную Милу и влюбился в неё, даже не подозревая, что девушка – дочь киевского князя.

Но счастью влюбленных не суждено длиться вечно: злой колдун Черномор появился в магическом вихре и на глазах Руслана похитил возлюбленную, стремясь превратить силу её любви в собственную колдовскую мощь. Не раздумывая, Руслан отправился в погоню за похищенной принцессой, чтобы, преодолев все препятствия и опасности на своем пути, доказать, что настоящая любовь – сильнее магии.

Мультфильм «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила» выйдет в прокат 7 марта 2018 года.