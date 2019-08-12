Опубликован трейлер спин-оффа о спящих агентах из вселенной «Джейсона Борна»
Кабельный телеканал USA опубликовал трейлера сериала Treadstone, события которого разворачиваются во вселенной «Джейсона Борна».
Как сообщается, сериал расскажет об агентах, прошедших боевую подготовку в рамках секретной программы ЦРУ Treadstone, но потерявших память о своем обучении. Они живут в неведении обычными жизнями, однако все меняется, когда некто начинает «пробуждать» их для участия в смертельных миссиях.
В главных ролях — Джереми Ирвин, Брайан Смит, Хан Хе Чжу и другие. Продюсером шоу выступает Бен Смит, работавший над The Bourne Legacy с Джереми Реннером и «Джейсоном Борном» 2016 года, а сценаристом и шоураннером — Тим Кринг, перу которого принадлежит сюжет сериала Heroes.
Всего в первом сезоне Treadstone запланировано 10 эпизодов. Шоу стартует в октябре.
Источник: DTF