Оригинальную Diablo теперь можно запустить прямо в браузере





Diablo — первая часть культового RPG-слэшера Blizzard, вышедшего в 1996 году, — стала доступна в браузере. Как говорят представители студии Rivsoft, которая проделала всю работу, в основу порта лег исходный код игры, поэтому все ошибки и недостатки оригинала были сохранены.

Уточним, что браузерная версия ретро-хита, считающегося одной из лучших ролевых игр в истории, доступна в условно-бесплатном виде. Это означает, что бесплатно можно поиграть только за одного из 3-х классов персонажей (воина) и пройти первые два подземелья. Для полного доступа потребуется наличие купленной игры: чтобы запустить полную версию, пользователю нужно найти файл DIABDAT.MPQ и перетащить его в браузер.

Приобрести лицензионную копию предлагается в магазине GOG.

Напоследок отметим, что за первые сутки после запуска сайта желающих сыграть в бесплатную версию оказалось настолько много, что они «положили» сервер проекта. Поэтому сейчас, чтобы опробовать Shareware-версию игры, необходимо скачать файл SPAWN.MPQ с GitHub (ссылки предоставляются) и положить его в браузер – порт запустится после этой процедуры.

Источник: NV