Осторожно, у фирменных 400-долларовых колесиков для Mac Pro нет встроенных фиксаторов

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Apple славится своей жадностью, хотя порой наблюдаются проблески щедрости. Достаточно вспомнить о фирменных колесиках за $400 к весьма недешевому профессиональному ПК Mac Pro. К слову, о колесиках. На днях популярный техноблогер Маркес Браунли обратил внимание на то, что Apple не предусмотрела фиксаторов для предотвращения случайного вращения и скольжения.

Блогер опубликовал короткий ролик, наглядно демонстрирующий, чем опасно отсутствие стоп-фиксаторов на колесиках для Mac Pro. Если поверхность окажется не идеально ровной, то ПК будет скатываться в сторону этого малозаметного глазу уклона.

#protip don't get the wheels if you keep this thing on your desk. There's no locks. pic.twitter.com/NfkqQiNKYC — Marques Brownlee (@MKBHD) February 26, 2020

Блогер настоятельно не рекомендует использовать колесики при размещении ПК на рабочем столе. Вы скажите, кому вздумается менять стойки на колеса, которые предназначены сугубо для удобного перемещения достаточно тяжелого ПК в пределах помещения и ставить Mac Pro на возвышенную поверхность. Но в жизни, как известно, порой происходят весьма неожиданные вещи и ситуации бывают разные.

К слову, один из подписчиков предложил решение вполне в духе Apple: специальные фирменные стоп-фиксаторы, которые не дадут ПК уехать со стола.