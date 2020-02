Осторожно, у фирменных 400-долларовых колесиков для Mac Pro нет встроенных фиксаторов

Apple славится своей жадностью, хотя порой наблюдаются проблески щедрости. Достаточно вспомнить о фирменных колесиках за $400 к весьма недешевому профессиональному ПК Mac Pro. К слову, о колесиках. На днях популярный техноблогер Маркес Браунли обратил внимание на то, что Apple не предусмотрела фиксаторов для предотвращения случайного вращения и скольжения.

Блогер опубликовал короткий ролик, наглядно демонстрирующий, чем опасно отсутствие стоп-фиксаторов на колесиках для Mac Pro. Если поверхность окажется не идеально ровной, то ПК будет скатываться в сторону этого малозаметного глазу уклона.

#protip don't get the wheels if you keep this thing on your desk. There's no locks. pic.twitter.com/NfkqQiNKYC

— Marques Brownlee (@MKBHD) February 26, 2020