Panasonic создал весьма необычную робокошку — она умеет играть глазами, вилять хвостом и… 💨





Япония продолжает радовать причудливыми роботами: знакомьтесь, это Nicobo — робот-компаньон от Panasonic в форме кошки с хвостом (голова у нее совмещена с туловищем!). Он выглядит и ведет себя как настоящая кошка (ну почти!): умеет ластиться и вилять хвостом, когда ее гладят, и пукать, если надо выместить обиду или привлечь внимание (ну прямо как настоящая кошка!).

Самостоятельно передвигаться Nicobo не может — только поворачиваться в разные стороны на месте. Также робот умеет играть глазами, выражая таким образом эмоции, и разговаривать по-человечески (на японском) — полноценную беседу с ним не заведешь, но поддерживать разговор на примитивном уровне его система ИИ способна. Техническое оснащение робота включает сенсоры для распознавания обнимашек и нежностей, датчик освещенности (при ярком солнечном свете он засыпает, как настоящая кошка), а также микрофоны и камеры для распознавания голоса и лица хозяина.

Робот предназначен в первую очередь для тех, кто чувствует себя одиноко. Кошка должна помочь им справиться с тревожностью и уменьшить стресс. Как сообщает Gizmodo, Panasonic разработала робота совместно с Мичио Окадой, профессором Университета технологий Тоёхаси, специализирующимся на разработке таких социальных роботов-компаньонами, которые помогают справиться с одиночеством.

Робот стоит $360, но свободно купить в рознице не выйдет даже при всем желании — Panasonic представила робота через свою краудфандинговую платформу и уже закончила сбор предзаказов, так как достигла лимита — всего планируется выпуск 320 экземпляров. Что примечательно, содержание роботизированного питомца обойдется в дополнительные $10 ежемесячно — плата за обновление ПО.