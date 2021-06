Paramount: Седьмой фильм по франшизе «Трансформеры» выйдет 24 июня 2022 года, его назвали «Transformers: Rise of the Beasts»

Студия Paramount Pictures провела официальную пресс-конференцию, посвященную началу съемок нового фильма по франшизе «Трансформеры», где озвучила длинный перечень интересной информации. Итак, безымянный до этих пор сиквел фильма «Бамблби» получил название Transformers: Rise of the Beasts / «Трансформеры: Восстание Зверей» и точную дату кинопремьеры — 24 июня 2022 года.

Режиссером картины выбрали Стивена Кейпла-младшего («Крид 2»), а сценарий написали Джоби Харольд, Дарнелл Метайер и Джош Питерс. События седьмого по счету фильма франшизы будут развиваться в Нью-Йорке (США) и Мачу-Пикчу (Перу) в 1994 году, то есть не пересекутся по времени ни с «Бамблби» (там действие происходило в 1987 году), ни с пенталогией Майкла Бэя (2007-2022 годы).

The battle on Earth is no longer just between Autobots and Decepticons… Maximals, Predacons, and Terrorcons join Transformers: Rise of the Beasts, in theatres June 24, 2022. pic.twitter.com/VtS4CjSxLy

