Пасхалка от Google к 25-тилетию сериала Friends / «Друзья»
К 25-тилетию сериала Friends / «Друзья» компания Google подготовила ряд пасхалок, так что если вы наберете в поиске Google имя одного из персонажей, на панели поиска появится изображение, связанное с персонажем; если вы нажмете на него, произойдет что-то забавное.
Это работает даже если просто ввести имя персонажа без фамилии, например, ‘Моника друзья’ и на украинском тоже — попробуйте ‘Фібі друзі’.
Чтобы искать пасхалки было проще, вот несколько подсказок:
- Рэйчел Грин: появляется манекен с париком, щелкните по нему, и вы попадете на страницу результатов поиска изображений для «Рэйчел».
- Моника Геллер: появляется ведро для уборки, щелкните по нему, и губка вытирает ее имя на экране, после чего меняет цвет текста на фиолетовый.
- Росс Геллер: появляется белая кушетка. Нажимайте на нее, и страница наклонится (со звуком из шоу). При четвертом щелчке кушетка ломается.
- Джоуи Триббиани: нажмите на кусок пиццы, появится куча другой еды, и появляется рука, которая забирает всю еду, потому что Joey doesn’t share food (со звуком из шоу).
- Фиби Буффе: Нажмите на гитару, чтобы услышать песню про драного кота с анимацией (аудио из шоу).
- Чендлер Бинг: Нажмите на кресло, и появятся цыпленок и утка.
Напомним, что сериал Friends / «Друзья» выходил на канале NBC с 22 сентября 1994 года по 6 мая 2004 года, за это время было снято 10 сезонов и 236 эпизодов.
Источник: Google