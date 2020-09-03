Перед ноябрьской премьерой фильма No Time to Die / «Не время умирать» о Джеймсе Бонде создатели выложили свежий трейлер

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В преддверии скорой премьеры студия Universal решила подогреть интерес публики к юбилейному 25-му фильму кинофраншизы о Джеймсе Бонде с названием No Time to Die / «Не время умирать», опубликовав свежий трейлер (отметим, что предыдущий ролик вышел еще в прошлом году).

Картина станет последней для актера Дэниела Крейга, так как после пяти фильмов бондианы он принял решение больше не играть роль британского шпиона с порядковым номером 007. Отметим, что до «Не время умирать» (2020) он снялся в фильмах «Казино Рояль» (2006), «Квант милосердия» (2008), «Скайфолл» (2012) и «Спектр» (2015).





По сюжету основным антагонистом главного героя станет загадочный злодей в исполнении Рами Малека («Мистер Робот», «Богемская рапсодия»). Джеймс Бонд уже вышел на пенсию и наслаждается отдыхом на Ямайке, но после уговоров старого друга и по совместительству агента ЦРУ Феликса Лейтера (Джеффри Райт) все же решает в последний раз разобраться с проблемами.

В фильме также снялись Рэйф Файнс («Список Шиндлера»), Леа Сейду («007: Спектр»), Наоми Харрис («007: Координаты Скайфолл»), Бен Уишоу («007: Спектр») и Рори Киннир («007: Спектр»), а также Ана де Армас («Бегущий по лезвию 2049»), Лашана Линч («Капитан Марвел»), Дали Бенссалах (Flash), Билли Магнуссен (Game Night, Black Mirror) и Давид Денсик («Девушка с татуировкой дракона»).

Изначально премьера фильма No Time to Die / «Не время умирать» была назначена на октябрь 2019 года, затем ее перенесли на 8 апреля 2020 года и наконец назначили финальной датой 12 ноября (Европа) / 12 ноября (Украина) / 25 ноября 2020 года (США).

Источник: MGM