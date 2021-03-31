Перший трейлер мультфільму «Спіріт: Дикий мустанг» від DreamWorks, прем’єра запланована на 3 червня 2021 року





Студія DreamWorks Animation зняла анімаційний фільм «Спіріт: Дикий мустанг» / Spirit Untamed, що є своєрідним продовженням мультфільму «Спіріт: Душа прерій» / «Spirit: Stallion of the Cimarron» 2002 року.

Згідно опису, смілива та відважна Лакі не уявляє і дня без пригод та понад усе мріє знайти власне місце у світі. Переїхавши в маленьке містечко, вона зустрічає дикого мустанга на ім’я Спіріт і це змінює її життя. На них чекає неймовірна мандрівка, яка подарує їм дивовижні відкриття.





Режисеркою проєкту стала Елейн Боґан, що працювала над анімаційними серіалами по всесвіту «Як приборкати дракона», а співрежисером виступив Енніо Торресан — сценарист мультфільмів «Мадагаскар», «Панда Кунг-фу», «Турбо», «Бебі бос», «Єті». Головні ролі озвучили Ізабела Моне, Джейк Гілленхол, Марсай Мартін, Маккенна Грейс, Джуліанна Мур, Уолтон Гоггінс, Ейза Гонсалес та Андре Браугер.

Прем’єра анімаційного фільму «Спіріт: Дикий мустанг» / Spirit Untamed запланована на 3 червня 2021 року.

Джерело: DreamWorks