Первая неделя проката принесла Black Panther / «Черной пантере» $520 млн сборов: $292 млн в США и $228 млн за границей

Первая неделя проката супергеройский фильм Black Panther / «Черная Пантера» от Disney-Marvel завершилась, так что можно подвести окончательные итоги сборов.

По уточненным данным за первый уикэнд проката лента собрала в США не $192 млн, а $202 млн, при этом дополнительный четвертый день принес в копилку “Черной Пантеры” еще $40 млн, доведя общий результат за длинный уикэнд до $242 млн. С учетом $169 млн сборов на международном рынке суммарная касса составила $371 млн и $411 млн соответственно.

Этот результат ($202 млн / $242 млн) позволил Black Panther сместить первую часть Дэдпула ($132 млн / $152 млн) сразу с четырех первых строчек – лучший первый уикэнд февраля, лучший первый уикэнд зимы, лучший длинный уикэнд в “Президентский день” и лучший предпоказы февраля – $25,2 млн против $12,7 млн. Что еще более интересно, очень сильный понедельник позволил Пантере совсем немного, но все же обойти Star Wars: The Force Awakens с результатом $40,151 млн против $40,109 млн.

Во вторник Black Panther собрал в США $20,8 млн, в среду – $14,7 млн и в финальный для недели проката четверг – еще $14,3 млн. Таким образом полная первая неделя проката принесла этому фильму $292 млн в США и $228 млн (без данных четверга) в международном прокате, что суммарно дает $520 млн.

Этот результат ставит Black Panther на четвертое место в рейтинге лучшей первой недели проката, однако с учетом того, что второй и третий участник рейтинга (Star Wars: The Last Jedi и Jurassic World) собрали по $296 млн, они вместе практически делят второе место друг с другом. На первом месте с отрывом почти в $100 млн идет первый фильм актуальной трилогии Star Wars: The Force Awakens.

Отметим, что на этом приключения Черной Пантеры не заканчиваются – ей прочат второй уикэнд на уровне $120 млн, что может вывести фильм на вторую строку соответствующего рейтинга – за Star Wars: The Force Awakens ($149 млн) и перед Jurassic World ($106 млн), а также довести сумму домашних сборов до отметки $410 млн.

