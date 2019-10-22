Первую серию Watchmen / «Хранители» посмотрели 1,5 млн зрителей, в HBO считают это успехом для сериала подобного жанра





На выходных на HBO прошла премьера одного из самых интересных сериалов текущей осени — Watchmen / «Хранители» от Деймона Линделофа, который развивает историю известного комикса. Проект совершенно точно не претендует на массовость, типичную для «Игры престолов», тем не менее ему удалось собрать у телевизоров достаточно серьезное количество зрителей.

Так, в HBO заявили, что первую серию посмотрели 1,5 млн человек на всех доступных цифровых платформах. Это на 20% больше, чем премьера второго сезона сериала «Наследники» / Succession (1,2 млн) и на 30% меньше, чем прошлогодняя премьера второго сезона фантастического сериала «Мир Дикого Запада» / Westworld (2,1 млн). Раз уж мы упомянули «Игру престолов» / Game of Thrones, то напомним, что в апреле текущего года премьера финального восьмого сезона стартовала с впечатляющей отметки 17,4 млн зрителей.

В то же время HBO отметил, что для канала премьера «Хранителей» оказалась самым сильным дебютом на цифровых платформах за последние три года (лучше выступил первый сезон Westworld в 2016 году). На премьеру Watchmen в 9 вечера воскресенья собрались одновременно 800 тысяч зрителей, что делает проект одним из самых популярных дебютов текущего года.

Напомним, что сериал снял Деймон Линделоф по мотивам классической серии комиксов DC Comics от Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Он рассказывает о событиях, которые развернулись в США спустя 34 года после завершения оригинальных «Хранителей», полнометражную экранизацию которых снял Зак Снайдер в 2009 году. В проекте снялись Реджина Кинг («Бесстыдники»), Джереми Айронс («Лига справедливости»), Дон Джонсон («Джанго освобожденный»), Тим Блейк Нельсон («Фантастическая четвёрка»), Луис Госсетт («Офицер и джентльмен») и другие.

Источник: Variety