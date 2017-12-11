Первый тизер-трейлер второго сезона сериала «Джессика Джонс» по комиксам Marvel

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Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер-трейлер продолжения сериала Jessica Jones / «Джессика Джонс» по комиксам Marvel. Напомним, девушка обладает двумя суперспособностями: она очень сильная и высоко прыгает.

После событий в «Защитниках», еще одного сериала Netflix, основанного на одноименной серии комиксов Marvel, Джессика Джонс в исполнении Кристен Риттер пытается наладить свою личную жизнь и возвращается к работе частным детективом. Но в какой-то момент прошлое настигает героиню.

Трейлер содержит отсылку к знаменитой фразе из «Человека-паука» и намекает на обилие экшен-сцен во втором сезоне.

Второй сезон шоу выйдет 8 марта 2018 года. Напомним, все эпизоды продолжения поставит Мелисса Розенберг.

Источник: The Verge