Первый трейлер фильма Mowgli / «Маугли» с Энди Серкисом, Кристианом Бэйлом, Бенедиктом Камбербэтчем и Кейт Бланшетт

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Голливуд не оставляет попыток экранизировать классическое произведение Редьярда Киплинга и в этот раз за дело взялся Энди Серкис, который не только исполнил (точнее, озвучил) одну из главных ролей, но и выступил режиссером нового Маугли.

Картина создавалась компаниями Warner Bros. Pictures и The Imaginarium Studios, при этом им удалось привлечь таких звезд, как Кристиана Бэйла (Багира), Бенедикта Камбербэтча (Шерхан), Кейт Бланшетт (Каа), Энди Серкиса (Балу), Питера Муллана (Акела), Наоми Харрис (Ниша) и других. К сожалению, актеры раскрывают своих персонажей только голосом и моушн-капчер, однако для действительно талантливого актера даже такой способ съемок не является непреодолимой преградой на пути к шедевру.

Как и в «Книге Джунглей», в центре сюжета маленький мальчик Маугли (Рохан Ченд), которого нашла и вырастила в недрах джунглей Индии стая волков. Мальчик воспитывался по строгим волчьим правилам под опекой медведя Балу и пантеры Багиры. Не по нраву «лягушонок» пришелся только Шерхану, но самыми большими «зверями» оказались жестокие и злые люди.





Создатели обещают мрачную и реалистичную историю, далекую от детских сказок. Премьера фильма Mowgli / «Маугли» в Украине состоится 18 октября 2018 года.

Источник: Warner Bros.