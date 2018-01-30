Первый трейлер киберпанк-фильма Mute / “Немой” с Александром Скарсгардом от режиссера «Луны 2112» и «Исходного кода»

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

После короткого тизера Netflix опубликовал полноценный трейлер фантастического фильма Mute / “Немой” с Александром Скарсгардом в главной роли. Автором сценария и режиссером выступил сын Дэвида Боуи Данкан Джонс, известный по таким фильмам, как «Луна 2112» (2009), «Исходный код» (2011) и «Варкрафт» (2016).

Действие фильма разворачивается в 2052 году в Берлине, в подземельях которого немой бармен Лео (Александр Скарсгард) с криминальным прошлым разыскивает свою пропавшую девушку Надирах (Сейнеб Салех). По визуальному оформлению немецкий город будущего очень напоминает миры, показанные в картинах “Бегущий по лезвию”, “Пятый элемент”, “Призрак в доспехах” и другие киберпанк-вселенных.

В фильме также снимаются Пол Радд (“Человек-муравей”), Джастин Теру (“Звёздные войны: Последние Джедаи”), Сэм Рокуэлл (“Автостопом по галактике”) и другие. Премьера фильма Mute / “Немой” длительностью чуть более двух часов состоится 23 февраля 2018 года на сервисе Netflix.

Источник: Netflix