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Первый трейлер нового сезона сериала «Кремниевая долина» телеканала HBO, премьера запланирована на 25 марта
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Первый трейлер нового сезона сериала «Кремниевая долина» телеканала HBO, премьера запланирована на 25 марта

Первый трейлер нового сезона сериала «Кремниевая долина» телеканала HBO, премьера запланирована на 25 марта

В сети появился трейлер нового (пятого) сезона сериала «Кремниевая долина», производством которого занимается американская кабельная сеть HBO. Первая серия нового сезона должна выйти 25 марта.

Подробности о новом сезоне пока держатся в тайне. Известно лишь, что Ти Джей Миллера, исполнителя роли одного из ключевых героев, покинувшего проект из-за конфликта со сценаристами, в пятом сезоне не будет. Остальных изменений в основном актерском составе не предвидится.

  • «Кремниевая долина» — американский комедийный сериал о бизнесе в кремниевой долине, созданный Дэйвом Крински, Джоном Альтшулером и Майклом Джаджем. Сериал выходит на телеканале HBO, премьера состоялась 6 апреля 2014 года, 12 апреля 2015 года стартовал второй сезон, 24 апреля 2016 года – третий, а 23 апреля 2017 – четвертый.
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