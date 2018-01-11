Первый трейлер нового сезона сериала «Кремниевая долина» телеканала HBO, премьера запланирована на 25 марта

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В сети появился трейлер нового (пятого) сезона сериала «Кремниевая долина», производством которого занимается американская кабельная сеть HBO. Первая серия нового сезона должна выйти 25 марта.

Подробности о новом сезоне пока держатся в тайне. Известно лишь, что Ти Джей Миллера, исполнителя роли одного из ключевых героев, покинувшего проект из-за конфликта со сценаристами, в пятом сезоне не будет. Остальных изменений в основном актерском составе не предвидится.