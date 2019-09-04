Первый трейлер комедийного боевика Bad Boys for Life / «Плохие парни 3» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом

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В сети появился первый трейлер боевика Bad Boys for Life / «Плохие парни 3», который завершит трилогию приключений афроамериканских полицейских-напарников в исполнении Уилла Смита и Мартина Лоуренcа.

Данный фильм представляет собой яркий образчик того, что для успеха картины вовсе необязательно иметь интересный сюжет, иногда достаточно харизмы актеров и «химии» между ними. Заметную долю зрителей фильма будут представлять мужчины среднего возраста, которые когда-то очень давно посмотрели первые две части (для справки, первые «Плохие парни» вышли в далеком 1995 году, а вторые — в 2003 году), остальные пойдут на «Уилла Смита».





Режиссерами картины Bad Boys for Life / «Плохие парни 3» выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла, сценарий написал Крис Бремнер. Премьера фильма в Украине назначена на 23 января 2020 года.

Источник: Bad Boys