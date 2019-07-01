Первый трейлер комедийного боевика Charlie’s Angels / «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллой Балински [видео]

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Череду перезапусков классических фильмов вскоре пополнит новая версия комедийного боевика Charlie’s Angels / «Ангелы Чарли».

Отметим, что основой для данного проекта выступил одноименный ТВ-сериал о трех девушках из частного детективного агентства, выходивший с 1976 по 1981 год. В 2000 и 2003 году были сняты два полнометражных фильма «Ангелы Чарли» и «Ангелы Чарли: Только вперед» от режиссера Макджи, главные роли в которых исполнили Камерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью.

В новой версии на главные роли пригласили актуальных молодежных звезд Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллу Балинску. Первая актриса известна по роли Беллы Свон в саге «Сумерки», вторая — по роли Принцессы Жасмин в недавно вышедшем фильме «Аладдин», ну а третья пока знакома только любителям сериалов.

За сценарий и режиссуру взялась актриса Элизабет Бэнкс, показавшая свои возможности на франшизе «Идеальный голос». Премьера фильма Charlie’s Angels / «Ангелы Чарли» назначена на 14 ноября 2019 года.

Источник: Sony Pictures