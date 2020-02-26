Platinum Games выпустили дебютный трейлер своего нового супергеройского проекта Project G.G.
Разработчики из Platinum Games анонсировали Project G.G. — свою новую видеоигру, призванную завершить супергеройскую трилогию геймдизайнера Хидэки Камии, которую начали его предыдущие игры — Viewtiful Joe и The Wonderful 101.
О новом проекте известно в настоящий момент немного: история игры расскажет о человеке, способном увеличиваться в размерах, чтобы давать отпор гигантским врагам, а в плане геймплея Project G.G. совместит «несколько жанров сразу, включая экшен».
Разработка Project G.G. только началась — на данный момент в команде около 15 специалистов, при этом в ближайшем будущем Platinum Games собирается открыть новый офис в Токио на 100 человек, сотрудники которого и будут в основном заниматься данной игрой.
Когда выйдет Project G.G., неизвестно. Platinum Games планирует выпустить игру на всех актуальных платформах. Примечательно, что это будет первый тайтл, который студия выпустит и издаст самостоятельно.
Источник: DTF