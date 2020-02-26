Platinum Games выпустили дебютный трейлер своего нового супергеройского проекта Project G.G.

Разработка Project G.G. только началась — на данный момент в команде около 15 специалистов, при этом в ближайшем будущем Platinum Games собирается открыть новый офис в Токио на 100 человек, сотрудники которого и будут в основном заниматься данной игрой.

Когда выйдет Project G.G., неизвестно. Platinum Games планирует выпустить игру на всех актуальных платформах. Примечательно, что это будет первый тайтл, который студия выпустит и издаст самостоятельно. Источник: DTF