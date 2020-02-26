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Platinum Games выпустили дебютный трейлер своего нового супергеройского проекта Project G.G.

Platinum Games выпустили дебютный трейлер своего нового супергеройского проекта Project G.G.

Platinum Games выпустили дебютный трейлер своего нового супергеройского проекта Project G.G.


Разработчики из Platinum Games анонсировали Project G.G. — свою новую видеоигру, призванную завершить супергеройскую трилогию геймдизайнера Хидэки Камии, которую начали его предыдущие игры — Viewtiful Joe и The Wonderful 101.

О новом проекте известно в настоящий момент немного: история игры расскажет о человеке, способном увеличиваться в размерах, чтобы давать отпор гигантским врагам, а в плане геймплея Project G.G. совместит «несколько жанров сразу, включая экшен».

Разработка Project G.G. только началась — на данный момент в команде около 15 специалистов, при этом в ближайшем будущем Platinum Games собирается открыть новый офис в Токио на 100 человек, сотрудники которого и будут в основном заниматься данной игрой.

Когда выйдет Project G.G., неизвестно. Platinum Games планирует выпустить игру на всех актуальных платформах. Примечательно, что это будет первый тайтл, который студия выпустит и издаст самостоятельно.

Источник: DTF

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