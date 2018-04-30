Подкаст The Big Beard Theory 162: Космическая архитектура
В этом выпуске вы узнаете о космической архитектуре — науке об организации жилого пространства в космосе.
Темы
- [00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.
- [00:04:32] ⋅⋅⋅ Представление гостя.
- [00:12:48] ⋅⋅⋅ Что должен уметь архитектор.
- [00:22:38] ⋅⋅⋅ История космической архитектуры. Как зарождалась отрасль.
- [00:28:35] ⋅⋅⋅ Галина Балашова — секретный архитектор Королева.
- [00:48:44] ⋅⋅⋅ Современность космической архитектуры. Два университета мира, где этому официально учат.
- [01:01:27] ⋅⋅⋅ Что почитать по теме
- [01:02:44] ⋅⋅⋅ Подводим итоги.
- [01:04:10] ⋅⋅⋅ Прощание.