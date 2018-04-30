Подкаст The Big Beard Theory 162: Космическая архитектура

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В этом выпуске вы узнаете о космической архитектуре — науке об организации жилого пространства в космосе.

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