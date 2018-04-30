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Подкаст The Big Beard Theory 162: Космическая архитектура
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Подкаст The Big Beard Theory 162: Космическая архитектура

Подкаст The Big Beard Theory 162: Космическая архитектура

В этом выпуске вы узнаете о космической архитектуре — науке об организации жилого пространства в космосе.

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Темы

  • [00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.
  • [00:04:32] ⋅⋅⋅ Представление гостя.
  • [00:12:48] ⋅⋅⋅ Что должен уметь архитектор.
  • [00:22:38] ⋅⋅⋅ История космической архитектуры. Как зарождалась отрасль.
  • [00:28:35] ⋅⋅⋅ Галина Балашова — секретный архитектор Королева.
  • [00:48:44] ⋅⋅⋅ Современность космической архитектуры. Два университета мира, где этому официально учат.
  • [01:01:27] ⋅⋅⋅ Что почитать по теме
  • [01:02:44] ⋅⋅⋅ Подводим итоги.
  • [01:04:10] ⋅⋅⋅ Прощание.
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