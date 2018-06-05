Подкаст The Big Beard Theory 167: Разгадка «невозможного двигателя» EmDrive, полеты на кометах и что не так с Falcon 9

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В этом выпуске выясняем, что будет, если бы вместо Земли появилась гигантская капля, обсуждаем финальную прямую одной из активнейших космических гонок и разбираемся, можно ли летать на кометах.

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