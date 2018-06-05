Подкаст The Big Beard Theory 167: Разгадка «невозможного двигателя» EmDrive, полеты на кометах и что не так с Falcon 9
В этом выпуске выясняем, что будет, если бы вместо Земли появилась гигантская капля, обсуждаем финальную прямую одной из активнейших космических гонок и разбираемся, можно ли летать на кометах.
Темы
- [00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.
- [00:01:17] ⋅⋅⋅ Скончались астронавты Алан Бин и Дон Питерсон.
- [00:03:42] ⋅⋅⋅ Очередной успешный полет SpaceShipTwo от Virgin Galactic.
- [00:07:38] ⋅⋅⋅ История из Киева.
- [00:10:33] ⋅⋅⋅ Falcon 9 Block 5 должна будет еще дорабатываться для пилотируемых полетов.
- [00:14:14] ⋅⋅⋅ Разгадка «невозможного двигателя» EmDrive.
- [00:18:54] ⋅⋅⋅ Ответы на вопросы слушателей.
- [00:19:16] ⋅⋅⋅ Что будет, если включить фонарик на скорости света.
- [00:21:43] ⋅⋅⋅ Подкаст The Habitat об эксперименте по имитации марсианской миссии из первых рук.
- [00:23:26] ⋅⋅⋅ Можно ли долететь куда-то на комете.
- [00:26:25] ⋅⋅⋅ Что такое энергия.
- [00:26:56] ⋅⋅⋅ Что будет, если Землю заменить на гигантскую каплю воды.
- [00:31:38] ⋅⋅⋅ Прощание.