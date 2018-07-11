Подкаст The Big Beard Theory 172: Насколько экологичны электромобили
В этом выпуске обсуждаем преимущества электродвигателей над ДВС и разбираемся, насколько электромобили экологичны.
Темы
- [00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие
- [00:05:28] ⋅⋅⋅ Преимущества электродвигателей над ДВС
- [00:12:57] ⋅⋅⋅ Почему электромобили до сих пор не завоевали рынок
- [00:17:15] ⋅⋅⋅ Гарантия на батарею от автопроизводителей
- [00:31:02] ⋅⋅⋅ «Убийцы Теслы» и как конкуренция влияет на рынок
- [00:39:00] ⋅⋅⋅ Экологичность электродвигателей
- Гость: Энн из подкаста «Опытные на кухне»
- [01:15:48] ⋅⋅⋅ Прощание