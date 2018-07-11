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Подкаст The Big Beard Theory 172: Насколько экологичны электромобили
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Подкаст The Big Beard Theory 172: Насколько экологичны электромобили

Подкаст The Big Beard Theory 172: Насколько экологичны электромобили

В этом выпуске обсуждаем преимущества электродвигателей над ДВС и разбираемся, насколько электромобили экологичны.

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Темы

  • [00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие
  • [00:05:28] ⋅⋅⋅ Преимущества электродвигателей над ДВС
  • [00:12:57] ⋅⋅⋅ Почему электромобили до сих пор не завоевали рынок
  • [00:17:15] ⋅⋅⋅ Гарантия на батарею от автопроизводителей
  • [00:31:02] ⋅⋅⋅ «Убийцы Теслы» и как конкуренция влияет на рынок
  • [00:39:00] ⋅⋅⋅ Экологичность электродвигателей
  • [01:15:48] ⋅⋅⋅ Прощание

Cсылки из выпуска

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