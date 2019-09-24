Полноценный трейлер El Camino — фильма-продолжения «Во все тяжкие»
После двух коротких тизеров (1 и 2) Netflix выложил на YouTube первый полноценный трейлер полнометражного фильма El Camino: A Breaking Bad Movie / «Путь: Во все тяжкие. Фильм», снятого по мотивам сериала «Во все тяжкие».
Ролик подтверждает, что действие фильма развернется сразу же после финала сериала: после побега Джесси Пинкман скрывается от полиции, пытаясь начать новую жизнь.
В ролике, который главным образом посвящен персонажу Аарона Пола, также появляется несколько хорошо знакомых поклонникам оригинального сериала лиц. В частности, в нем есть кадры с друзьями Джесси Пинкмана — Тощим Питом (Чарльз Бэйкер) и Брэндоном «Барсуком» Мейхью (Мэтт Джонс).
Фильм выйдет на Netflix 11 октября.
- «Во все тяжкие» (Breaking Bad) — американская телевизионная криминальная драма, которая транслировалась на канале AMC с 20 января 2008 года по 29 сентября 2013 года. На протяжении пяти сезонов, состоящих из 62 эпизодов, показана история о больном раком учителе химии Уолтере Уайте, занимающемся изготовлением метамфетамина ради обеспечения будущего своей семьи.
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- Сериал завоевал широкое признание критиков, получил высокие оценки и был признан как один из лучших американских телесериалов. На счету проекта множество наград, среди которых 16 прайм-таймовых премий «Эмми», два «Золотых глобуса», пять премий Гильдии киноактёров США, шесть премий Гильдии сценаристов США, две премии Гильдии режиссёров Америки, две премии Гильдии продюсеров США, две премии Пибоди, восемь премий «Спутник», одна BAFTA, пять премий Ассоциации телевизионных критиков и шесть премий «Выбор телевизионных критиков».