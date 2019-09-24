Полноценный трейлер El Camino — фильма-продолжения «Во все тяжкие»

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





После двух коротких тизеров (1 и 2) Netflix выложил на YouTube первый полноценный трейлер полнометражного фильма El Camino: A Breaking Bad Movie / «Путь: Во все тяжкие. Фильм», снятого по мотивам сериала «Во все тяжкие».

Ролик подтверждает, что действие фильма развернется сразу же после финала сериала: после побега Джесси Пинкман скрывается от полиции, пытаясь начать новую жизнь.

В ролике, который главным образом посвящен персонажу Аарона Пола, также появляется несколько хорошо знакомых поклонникам оригинального сериала лиц. В частности, в нем есть кадры с друзьями Джесси Пинкмана — Тощим Питом (Чарльз Бэйкер) и Брэндоном «Барсуком» Мейхью (Мэтт Джонс).

Фильм выйдет на Netflix 11 октября.