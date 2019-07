Пользователи Facebook массово вознамерились штурмовать «Зону 51»

20 сентября ровно в три часа ночи полчище отважных пользователей Facebook собирается прорваться на территорию знаменитой военной базы «Зона 51» под девизом «Всех не остановят!»… Звучит как начало смешного анекдота, но это не шутка.

Вместе с тем, сперва отметим, что «Зона 51» расположена в США на юге штата Невада, в 140 километрах к северо-западу от Лас-Вегаса на южном берегу высохшего соленого озера Грум-Лейк. Воздушное сообщение над военной базой строго запрещено. Существование «Зоны 51» власти США признали только в 2013 году, хотя до этого времени данный объект часто упоминался в различных фильмах и сериалах. Несмотря на то, что, по официальным данным, в «Зоне 51» разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения, интерес людей к этому месту не угасает: в массовой культуре военная база воспринимается как секретная лаборатория, где проводятся испытания инопланетных кораблей и хранятся тела пришельцев.

Чтобы наконец раскрыть все тайны «Зоны 51», пользователи Facebook запустили акцию по «штурму» военной базы. Как сообщается, идея акции принадлежит сообществу Shitposting cuz im in shambles, которое публикует разные мемы и шутки. Двадцать седьмого июня, решив привлечь внимание подписчиков, группа создала встречу Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us. Но то, что начиналось как шутка, внезапно вышло из-под контроля: к мероприятию присоединялось все больше людей, и на данный момент их число превысило 900 тысяч!

Обсуждение темы также перекинулось и на популярный форум Reddit, где идея тоже вызвала большой отклик. Организаторы встречи предлагают собраться ночью 20 сентября 2019 года в туристической точке Area 51 Alien Center неподалеку от месторасположения «Зоны 51» и дружно побежать к ней в надежде «увидеть инопланетян».

Поскольку уже на подходах к базе висят таблички с предупреждением о стрельбе на поражение (плюс на хайп уже отреагировали в ВВС США: спикер предостерегла тех, кто планирует попытку проникновения на какие-либо военные базы, и заявила, что армия всегда готова защищать Америку и ее активы), событие обещает быть интересным. По словам авторов, если встреча будет массовой, они получат больше шансов, что хоть кто-то из толпы выживет и сможет раскрыть миру тайны секретной военной базы.

Интересно, что опрошенные американскими СМИ эксперты в один голос говорят, что данную инициативу не следует воспринимать всерьез, поскольку «как бы то ни было, а это — военный объект, и за попытку проникновения грозит в лучшем случае арест».

«P.S. Привет, правительство США, все это — шутка, и я в действительности не собираюсь реализовывать данный план. Я просто подумал, что это будет смешно и послужит поводом к знакомству с несколькими хорошими людьми в Интернете. Я не несу ответственности, если люди решат штурмовать «Зону 51», — на всякий случай написал впоследствии один из модераторов Shitposting cuz im in shambles Джексон Барнс.

Напоследок отметим, что акция уже породила множество мемов.



Источник: Naked Science