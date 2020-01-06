Поскандалить на вручении «Золотых глобусов»✔️. Комик Рики Джервейс жестко «проехался» по Apple в присутствии Тима Кука и всему Голливуду
В Лос-Анджелесе в 77-й раз прошла церемония вручения престижной кинопремии «Золотой Глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), итоги которой мы подвели в предыдущем материале. В этой же заметке хотелось бы отдельно выделить, пожалуй, один из самых запоминающихся моментов, связанный с Apple, которая благодаря сервису Apple TV+ и сериалу «Утреннее шоу» / The Morning Show о закулисье телевидения с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон впервые попала в число номинантов «Золотого глобуса». Среди других приглашенных гостей и знаменитостей в зале присутствовал глава Apple Тим Кук.
В своем открывающем монологе ведущий церемонии комик Рики Джервейс «проехался» по всему Голливуду и достаточно резко высказался в адрес Apple. Лейтмотивом шуточного монолога стендап-комика, который вел церемонию в пятый раз (и последний, как он пошутил) стало лицемерие.
Ricky Gervais:
"…You say you're woke but the companies you work for…Apple, Amazon, Disney…if ISIS started a streaming service you'd call your agent, wouldn't you. If you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech…" pic.twitter.com/rVRIng2JAH
— Yashar Ali 🐘 (@yashar) January 6, 2020
Сначала похвалив Apple за «Утреннее шоу» (в этот момент одна из камер поймала расплывшееся в улыбке лицо Тима Кука в зале), Рики Джервейс резко сменил тон и сделал несколько язвительных замечаний по поводу производственных мощностей Apple в Китае, Amazon, Disney и прочих.
«Apple включилась в игру со своим «Утренним шоу» — потрясающей драмой о важности сохранять достоинство и вершить правильные дела. Но это сделано компанией, которая управляет фабриками с тяжелыми условиями труда для рабочих в Китае.
Что ж, вы говорите, что «проснулись», но компании, на которые вы работаете — это невероятно: Apple, Amazon, Disney. Если «Исламское государство» запустит стриминговый сервис, вы позвоните своему агенту, не так ли?
Если сегодня вечером получите награду, не используйте ее как повод для политических заявлений. Вы не вправе читать лекции о чем-либо. Вы ничего не знаете о реальном мире. Большинство из вас провели меньше времени в школе, чем Грета Тунберг. Так что просто подойдите, заберите свою маленькую награду поблагодарите агента или «своего бога», а затем просто «свалите на*** со сцены».
Рики Джервейс, комик.
Полная вступительная речь Джервейса ниже:
🔥SAVAGE🔥
Ricky Gervais just gave the best opening speech at the #GoldenGlobes ever.
He absolutely DESTROYED Hollywood. pic.twitter.com/byRej81Xo0
— Benny (@bennyjohnson) January 6, 2020
Еще один забавный момент церемонии — реакция Тома Хэнкса на неоднозначные шутки Джервейса, которая уже стала мемом.
I would like to thank Tom Hanks for providing this brand-new meme for 2020 #GoldenGlobes pic.twitter.com/2frzvP2baQ
— Ashley Carter (@AshleyLCarter1) January 6, 2020