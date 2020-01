Поскандалить на вручении «Золотых глобусов»✔️. Комик Рики Джервейс жестко «проехался» по Apple в присутствии Тима Кука и всему Голливуду

В Лос-Анджелесе в 77-й раз прошла церемония вручения престижной кинопремии «Золотой Глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), итоги которой мы подвели в предыдущем материале. В этой же заметке хотелось бы отдельно выделить, пожалуй, один из самых запоминающихся моментов, связанный с Apple, которая благодаря сервису Apple TV+ и сериалу «Утреннее шоу» / The Morning Show о закулисье телевидения с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон впервые попала в число номинантов «Золотого глобуса». Среди других приглашенных гостей и знаменитостей в зале присутствовал глава Apple Тим Кук.

В своем открывающем монологе ведущий церемонии комик Рики Джервейс «проехался» по всему Голливуду и достаточно резко высказался в адрес Apple. Лейтмотивом шуточного монолога стендап-комика, который вел церемонию в пятый раз (и последний, как он пошутил) стало лицемерие.

Ricky Gervais:

"…You say you're woke but the companies you work for…Apple, Amazon, Disney…if ISIS started a streaming service you'd call your agent, wouldn't you. If you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech…" pic.twitter.com/rVRIng2JAH

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) January 6, 2020