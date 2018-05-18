После анонса S.T.A.L.K.E.R. 2 сервис GOG предложил скидку 75% на три первые игры серии S.T.A.L.K.E.R.
Если недавний анонс S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал у вас интерес и ностальгию, а запланированный срок выхода (2021 год) — разочарование, то предложение сервиса GOG.com сможет отвлечь от невеселых чувств и помочь дождаться сиквела. Дело в том, что на волне интереса к культовой серии, сервис предложил 75% скидку на три части S.T.A.L.K.E.R., включая «Тень Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти».
В данный момент и до конца недели трилогию можно приобрести по следующим ценам:
- S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl — $2,59 (было $10,38);
- S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky — $2,15 (было $8,63);
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat — $3,89 (было $15,59).
Соответственно, комплект из всех трех игр обойдется в $8,63 (было $34,60).
Напомним, что слухи о разработке шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 ходят чуть ли не с момента выхода последнего официального дополнения «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти», то активизируясь, то пропадая. Последняя такая волна была связана с выходом в 2016 г. стратегии реального времени «Казаки 3».
Источник: GOG.com