Пранк, который вышел из-под контроля: двое американских «своттеров» получили тюремные сроки

Из-за действий Вайнера в 2017 году погиб житель канзасского Уичито. Известно, что два года назад геймер проиграл ставку на $1,5 в онлайн-матче Call of Duty: WWII и, повздорив с оппонентом, узнав при этом во время пререканий его адрес, оказавшийся впоследствии неверным, попросил знакомого Тайлера Бэрриса вызвать по этому адресу SWAT. В результате то, что начиналось как крайне неудачный способ «припугнуть», окончилось смертью ни в чем не повинного человека: спецназовцы, приехав в дом непричастного Эндрю Финча, который, по утверждению пранкеров, убил своего отца и взял в заложники других членов семьи, случайно застрелили его.

Сам Тайлер Бэррис был приговорен к 20 годам тюрьмы еще в марте — тогда в ходе следствия выяснилось, что это был далеко не первый случай «своттинга» с его стороны.

Что до Кейси Вайнера (на фото ниже), то, помимо 15 месяцев тюрьмы, в течение двух лет с момента освобождения ему будет запрещено запускать видеоигры. В суде он признал свою вину, заявив, что не мог даже предположить, что нечто подобное может произойти.

Напоследок отметим, что семья погибшего Эндрю Финча ранее подала в суд на открывшего огонь служащего SWAT, однако ему отказались предъявлять обвинения. Правоохранитель заявил, что открыл огонь, так как мужчина опустил руки, после чего потянулся к поясу — спецназовец, который должен был прикрывать своих товарищей, решил, что предполагаемый преступник хотел достать пистолет, и сделал одиночный предупреждающий выстрел в дверь дома, который, однако, рикошетом попал в Финча и смертельно ранил его. По мнению другого офицера, принимавшего участие в спецоперации, жертва несчастного случая могла опустить руки и потянуться к поясу, чтобы поправить штаны.

Источники: USA Today (1; 2; 3); DTF