При получении бесплатных игр в Epic Games Store магазин будет требовать обязательного включения двухфакторной аутентификации

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Магазин игрового контента Epic Games Store будет требовать от пользователей обязательного включения двухфакторной аутентификации при получении бесплатных игр. Сообщение об этом появилось на официальном сайте сервиса.

«Начиная с сегодняшнего дня и до 21 мая, мы будем периодически требовать включение двухфакторной аутентификации, прежде чем вы сможете получить бесплатные игры в Epic Games Store. Мы делаем это для того, чтобы у наших игроков был стимул предпринять шаги, необходимые для повышения безопасности своей учётной записи Epic» — указано на сайте Epic Games Store.

Если в учетной записи игрока не включена двухфакторная аутентификация, то при попытке получить бесплатную игру он увидит следующее сообщение:

«Требуется двухфакторная аутентификация. Чтобы получить эту бесплатную игру, необходимо включить двухфакторную аутентификацию для вашей учётной записи. Двухфакторная аутентификация обеспечивает дополнительную защиту вашей учётной записи Epic Games и позволяет предотвратить несанкционированный доступ к ней».

Представители сервиса заявили, что полностью осознают тот факт, что для некоторых пользователей данная функция является неудобством, но защита учетной записи все же важнее.

Напомним, что двухфакторная аутентификация используется для защиты учетной записи от несанкционированного доступа путем запроса дополнительного кода безопасности при входе в систему. Чтобы включить двухфакторную аутентификацию, следует зайти в настройки учётной записи Epic Games и выбрать соответствующую опцию.

В данный момент можно выбрать один из следующих способов получения одноразового кода безопасности: через аутентификатор (Google Authenticator, LastPass Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy), на адрес электронной почты, привязанный к учетной записи Epic Games или в SMS-сообщении на зарегистрированный номер телефона.

Подробнее об использовании двухфакторной аутентификации можно прочитать по следующей ссылке.

Отметим, что пока Epic Games Store заявил о необходимости использовать двухфакторную аутентификацию в период с 28 апреля по 21 мая, но не исключено, что данное требование будет применяться на постоянной основе.

Источник: Neowin