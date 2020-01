Продажи консоли Nintendo Switch превысили отметку 52 млн штук, она уже превзошла Super NES, впереди только DS, Game Boy и Wii

Японская компания Nintendo огласила финансовые результаты последнего квартала, показав высокие продажи консолей Nintendo Switch. С момента выхода на рынок в марте 2017 года эта модель продалась тиражом 52,4 млн, превзойдя консоль Super NES (49,1 млн).

Показательно, что модель Wii U, которая является предшественником Switch, продали в количестве всего 13,56 млн штук за 5 лет на рынке (с 2012 по 2017). Впрочем, суммарные продажи семейства консолей Wii составляют 101,63 млн штук, так что Switch еще есть куда расти. Для справки, на первом месте у бренда семейство Nintendo DS (154,1 млн штук), на втором — Game Boy (118,7 млн штук).

На рост популярности Nintendo Switch (+10,8 млн штук за квартал) повлиял период новогодних праздников, а также выпуск более доступной версии Nintendo Switch Lite. По темпам роста она превосходит Nintendo 3DS, PlayStation 2 и PlayStation 4, однако уступает Wii.

Самыми большими игровыми хитами для Switch стали Pokemon Sword & Pokemon Shield — несмотря на выход только в ноябре 2019 года, геймеры приобрели более 16 млн копий. Игры Luigi’s Mansion 3 и Super Mario Maker 2 купили более 5 млн раз каждую. Впрочем, лидерами на платформе остаются Mario Kart 8 Deluxe (22,96 млн), Super Smash Bros. Ultimate (17,68 млн), Super Mario Odyssey (16,59 млн) и The Legend of Zelda: Breath of the Wild (16,34 млн).

Напомним, что по данным SensorTower, компания Nintendo получила более $1 млрд дохода от своих мобильных игр для платформ Android и iOS, при этом 2/3 пришлось на одну условно бесплатную игру Fire Emblem Heroes.

Источник: Polygon