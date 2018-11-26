Prodeus — олдскульный шутер от ветеранов игровой индустрии

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Майк Воллер и Джейсок Моджика, ветераны игроиндустрии с 25-летним стажем, участвовавшие в разработке DOOM, Singularity, Call of Duty: Black Ops и Bioshock Infinite, анонсировали олдскульний шутер Prodeus.

Огромное количество монстров, адские разрушения, динамичные битвы, море крови, расчлененка, эпичные боссы, бодрый саундтрек и целый набор огнестрельного оружия — по словам игроделов, проект являет собой квинтэссенцию всего наилучшего, что было в старых пиксельных шутерах.

Интересно, что Prodeus разрабатывается на движке Unity, при этом спрайтовую графику будут дополнять «современные методы рендеринга». Разработчики обещают, что картинка будет соответствовать передовым продуктам индустрии.

Напоследок отметим, что релиз Prodeus запланирован на 2019 год. Игра выйдет только на PC, ее страничка уже появилась в Steam.

Источник: Prodeus