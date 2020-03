Project Sandcastle позволяет запускать Android на iPhone

Имя Дэвида Вана (David Wang) хорошо знакомо в определённых кругах энтузиастов, которые интересовались вопросами запуска Android на iPhone. Именно он десять лет назад придумал рабочий способ, как сделать это на смартфоне iPhone 3G, а теперь вместе со своей командой разработчиков Corellium выпустил программу, позволяющую установить Android на iPhone 7. Проект получил название Project Sandcastle по аналогии с песочными замками, которые создаются благодаря неограниченному воображению.

Программа работает на основе эксплойта checkra1n, однако сильно ограничена в работе многих функций операционной системы. На текущий момент Project Sandcastle лучше всего работает с iPhone 7, 7+ и iPod Touch 7G, хотя после установки Android на них «отваливается» сотовая связь, камера, звук и Bluetooth. Также стоит учесть, что вы получите доступ к хранилищу только для чтения и не сможете загружать и устанавливать приложения. На других моделях iPhone дела обстоят ещё хуже.

Тем не менее это не останавливает энтузиастов, которые делятся в Twitter фотографиями установки Android на свои устройства.

I’m probably the first one to show Android on an iPhone 7 with the glowing apple logo 😜 pic.twitter.com/zVszTF0M33

— Litten ❄️ (@Litteeen) March 4, 2020