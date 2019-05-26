Пролет 60 спутников проекта Starlink запечатлели на видео

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24 мая в 06:33 по Киеву SpaceX запустила спутники в рамках проекта Starlink.

Голландскому астроному удалось рассчитать точное местоположение спутников и запечатлеть их на видео, когда те пролетали над Европой.

Немногим позже видео с пролетающими спутниками опубликовал астроном из Японии.

Интересно, что поскольку не всем людям известны планы Илона Маска, по миру прокатилась волна сообщений об НЛО.

Напоследок отметим, что «паровозик» из спутников Starlink можно будет наблюдать еще ближайшие несколько дней, затем спутники начнут постепенно рассеиваться, отдаляясь друг от друга и наращивая высоту.

Источник: VC