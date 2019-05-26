Пролет 60 спутников проекта Starlink запечатлели на видео
24 мая в 06:33 по Киеву SpaceX запустила спутники в рамках проекта Starlink.
Голландскому астроному удалось рассчитать точное местоположение спутников и запечатлеть их на видео, когда те пролетали над Европой.
Немногим позже видео с пролетающими спутниками опубликовал астроном из Японии.
SpaceXが、世界中あらゆる場所に1Gbpsインターネットを届けることを目的としたStaelink計画の最初の60基の通信衛星が打ちあがった、今夜の通過の様子を捉えました7ｓ 85ｍｍ F1.8の動画 pic.twitter.com/x9dwDCt3rr
— 佐藤常文 (@w_coast) May 25, 2019
Интересно, что поскольку не всем людям известны планы Илона Маска, по миру прокатилась волна сообщений об НЛО.
Напоследок отметим, что «паровозик» из спутников Starlink можно будет наблюдать еще ближайшие несколько дней, затем спутники начнут постепенно рассеиваться, отдаляясь друг от друга и наращивая высоту.
Источник: VC