“Промокнешь – умрешь”: Первый тизер датского постапокалиптического триллера “Rain” / “Дождь” от Netflix

Скандинавы знают толк в мрачных повествованиях, так что фантастический триллер в постапокалиптическом сеттинге “Rain” / “Дождь” от Netflix вполне может оказаться заслуживающим внимания творением.

По сюжету сериала “Rain” / “Дождь” мир пережил глобальную катастрофу в виде смертоносного вируса, уничтожившего большую часть населения Земли. Вирус переносился с помощью дождя, так что оставшиеся в живых испытывают дикий страх при первых признаках появления осадков. Спустя шесть лет после окончания активной фазы, на поверхность выбираются брат и сестра, выжившие благодаря защищенному бункеру.

Вскоре они присоединяются к группе молодых людей для совместных поисков выживших. Нормы морали и правила общественного поведения, существующие ранее, больше не имеют смысла, поэтому члены группы могут вести себя так, как им заблагорассудится. И тем не менее на собственном опыте они узнают, что в даже в постапокалиптическом мире все еще есть любовь, ревность и многие другие человеческие проблемы.

В главных ролях снялись актеры из Дании, мало известные за пределами своей страны, шоураннерами выступили Джанник Таи Мошолт, Эсбен Тофт Якобсен и Кристиан Поталиво. Сериал “Rain” / “Дождь” из восьми серий выйдет весной текущего года, конкретная дата премьеры пока не названа, при этом он станет первым сериалом из Дании, снятым специально для Netflix.

Источник: Netflix