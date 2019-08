Публикации в Instagram теперь можно планировать через Creator Studio

Через интерфейс Creator Studio для управления сообществами в Facebook теперь можно планировать публикации в Instagram и сервисе длинных видео IGTV. На это обратил внимание бывший директор по социальным медиа The Next Web Мэтт Наварра.

🚨 Good news, social media managers…!

You can now schedule publishing new Instagram and IGTV posts via Facebook’s Creator Studio! pic.twitter.com/v0dh0i0qu1

— Matt Navarra (@MattNavarra) 2 августа 2019 г.