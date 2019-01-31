Разница между тем, как смартфон Redmi Note 7 снимает с помощью родного приложения и порта Google Camera, впечатляет [Видео]

Буквально на днях мы сообщали, что нашумевший бюджетный смартфон Redmi Note 7, как и некоторые флагманские модели смартфонов Xiaomi, будет поддерживать простую установку фирменного приложения Google Camera без необходимости манипуляций с загрузчиком. Теперь же в YouTube опубликовали видеоролик, в котором нам демонстрируют различные примеры снимков одних и тех же сцен, сделанных основной камерой Redmi Note 7 с использованием фирменного приложения камеры и порта ПО Google Camera. Видео было опубликовано в YouTube 27 января, так что тех, кто его уже видел, любезно просим проигнорировать эту публикацию, и дать возможность посмотреть его другим.

Ролик позволяет наглядно оценить разницу в качестве итоговых снимков, получаемых с разного ПО для съемки, и в очередной раз доказывает простую истину, что качество определяется не столько количеством модулей в камере, сколько правильным программным обеспечением.

К сожалению, сроки выпуска глобальной версии Redmi Note 7 по-прежнему неизвестны. Пока что Redmi не может удовлетворить спрос в Китае, где новинка остается в дефиците.

Источник: YouTube