Разработчик роботов-официантов Bear Robotics привлек $32 млн от группы инвесторов во главе с SoftBank

Калифорнийский стартап Bear Robotics, который разрабатывает роботов-официантов, привлек $32 млн от группы инвесторов во главе с SoftBank, пишет The Spoon. Среди других инвесторов раунда А — LINE Ventures, Lotte Group, Vela Partners, DSC и Smilegate.

Отметим, что данный стартап основан в 2017 году. Его основной продукт — робот Penny, созданный для обслуживания посетителей. Он весит 33 кг, может работать до 12 часов без подзарядки, перемещать грузы общей массой до 30 кг и проигрывать звуки, например, просьбу «возьмите ваш заказ» или музыку.

Penny выполнен в нескольких вариациях: с двумя или с тремя секциями-полками, на которые ставятся сменные лотки. Всего разработчики предусмотрели три типа лотков: плоский лоток для тарелок, мисок и столовых приборов, лоток для напитков и лоток для использованной посуды, выполненный в виде корзины, размещаемый при необходимости на нижней полке. Управление устройством осуществляется либо при помощи дисплея с тачскрином на корпусе аппарата, либо помощи отдельного планшета.

Характеристики Penny и его основные возможности.

Как пишет TechCrunch, у компании пока не налажено массовое производство, но робот уже тестируется в нескольких ресторанах и казино. Указывается, что решение позволяет экономить время и энергию официантов, благодаря чему они могут уделять больше внимания посетителям, а также повышает удовлетворенность клиентов за счет вау-эффекта.

В будущем компания хочет протестировать роботов также в домах престарелых.

Источник: VC