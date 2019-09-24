Разработчики Fortnite обновят механизм подбора игроков и добавят в игру ботов, которые помогут освоиться новичкам





Изначально «королевская битва» Fortnite отличалась полным отсутствием ботов и базовой системой подбора игроков в основных режимах, которая далеко не всегда работала идеальным образом. Теперь разработчики объявили о запуске улучшенного механизма подбора игроков для основных игровых режимов, а также анонсировала появление ботов, которые будут помогать освоиться новичкам.

Представители Epic Games напомнили, что в данный момент в режиме арены подбор игроков ведётся на основании количества очков рейтинга, благодаря чему игроки с разных платформ имеют возможность участвовать в матчах на равных условиях. В обновлении 10.40 будут добавлены изменения, которая позволяет проводить более честные матчи. Благодаря изменениям игрок с большей вероятностью будет встречать в матче игроков с тем же уровнем мастерства, что и у него. При этом чем сильнее он будете становиться, тем более подготовленных соперников ему будет предлагать система матчмейкинга для следующего боя.

Обновленная система подбора игроков будет постепенно внедряться в основные игровые режимы Fortnite на всех региональных серверах, чтобы команда разработчиков смогла отследить потенциально проблемные места и внести необходимые изменения. Как только механизм станет доступен во всех регионах, компания сделает отдельное объявление.

Также в следующем сезоне в Fortnite появятся боты, которые будут вести себя почти так же, как обычные игроки с начальными навыками игры. Основная их задача — помочь освоиться новичкам, которые слишком быстро покидают бои после встречи с опытными игроками. По мере повышения уровня игрока он будет встречать все меньше ботов, а в соревновательных режимах их не будет вообще. Разработчики также обещают постоянно обновлять и дорабатывать систему ИИ ботов, чтобы она соответствовала ожиданиям игроков.

Напомним, что на выходных в «королевской битве» Fortnite стартовал спецрежим, посвященный 80-летию Бэтмена.

Источник: Epic Games