Релиз Mafia: Definitive Edition перенесли с 28 августа на 25 сентября, через две недели обещают показать новое геймплейное видео





Эпидемия переносов затронула не только киноиндустрию, геймстудии также сталкиваются с проблемами из-за COVID-19. Ярким примером подобной ситуации является Hangar 13, которым пришлось перенести релиз Mafia: Definitive Edition практически на месяц — с 28 августа на 25 сентября.

Напомним, что Mafia: Definitive Edition является частью нового сборника Mafia: Trilogy, при этом улучшенные вторая и третья часть уже доступны для платформ ПК, PS4 и Xbox One. В отличие от этих технических ремейков первая часть является более глубокой переработкой оригинала 2002 года выпуска, которая получила не только современную графику на движке Mafia III с поддержкой 4K/HDR, но и новые диалоги, катсцены, задания и т.д. В итоге разработчики отметили, что на этапе «финальной полировки» игры столкнулись с трудностями, но не хотят идти на компромисы по качеству, стараясь успеть выпустить игру любой ценой в ранее озвученные даты.

A development update for Mafia: Definitive Edition pic.twitter.com/6ahAqZZTOV — Mafia: Trilogy (@mafiagame) July 7, 2020

В качестве своеобразной компенсации Hangar 13 поообещала представить фанатам новый геймплейный ролик Mafia: Definitive Edition, его покажут 22 июля.

Напомним, что стоимость полной трилогии Mafia: Trilogy в Steam составляет 1099 грн (экономия в 748 грн) все три игры также можно купить по отдельности, Mafia: Definitive Edition обойдется в 749 грн, Mafia II: Definitive Edition — в 549 грн, Mafia III: Definitive Edition — в 549 грн.

Источник: IGN